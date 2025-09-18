В зоне СВО появилась российская техника с новым тактическим знаком У Бердянска заметили технику армии России с новым тактическим знаком

У города Бердянска в Запорожской области заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Ранее это изображение не встречалось.

Изображение напоминает очертания квадрата. Военкоры пишут, что тактический знак нанесли на кабины грузовиков, принадлежащих Вооруженным силам России. Канал отмечает, что украинские источники связывают появление колонн с переброской сил на Запорожское направление с целью усилить наступление. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее российские войска получили новые БМП-3 и обновленные БМД-2. БМП-3 оборудованы полным комплектом дополнительной защиты, а БМД-2 были отремонтированы и модернизированы. Кроме того, каждая машина имеет специальный камуфляж, который делает технику менее заметной для противника.

До этого стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский перебросил к Константиновке в ДНР редкие западные образцы вооружения. В числе замеченной техники оказались самоходные артиллерийские установки, которые ранее держали в глубине тыла. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.