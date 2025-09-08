Сырский стягивает редкую технику к Константиновке с одной целью

Сырский стягивает редкую технику к Константиновке с одной целью Военная хроника: Сырский сосредоточил редкую технику Запада у Константиновки

Главком ВСУ Александр Сырский расположил редкие образцы западного вооружения у Константиновки в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военные хроники». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

По данным авторов канала, данный шаг может обернуться для ВСУ потерей и так редкой техники, как это было под Волчанском. Среди образцов у Константиновки были замечены западные самоходные артиллерийские установки, которые раньше прятали в тылу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили склад горюче-смазочных материалов и пункт временной дислокации пехоты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР. Операцию провели расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг».

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказывал, что в районе города Красный Лиман продолжаются ожесточенные бои. По его словам, основные боестолкновения происходят непосредственно в районе этого населенного пункта. Минобороны России эти сведения не комментировало. Отмечается, что 24 августа Пушилин уже заявлял о расширении зоны контроля российских подразделений на этом направлении.