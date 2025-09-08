Российские военные уничтожили склад и пехоту ВСУ Бойцы ВС России уничтожили склад горюче-смазочных материалов и пехоту ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили склад горюче-смазочных материалов и пункт временной дислокации пехоты Вооруженных сил Украины на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Операцию провели расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг».

Расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и склад горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины, — сообщили в оборонном ведомстве.

Пункт временной дислокации противника был оборудован в заброшенном доме. Его местоположение стало известно благодаря российским разведывательным дронам, которые зафиксировали передвижение украинских военнослужащих.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в районе города Красный Лиман продолжаются ожесточенные бои. По его словам, основные боестолкновения происходят непосредственно в районе этого населенного пункта. Минобороны России эти сведения не комментировало.

До этого сообщалось, что передовые позиции ВСУ под Харьковом практически лишились связи на фоне работы расчетов FPV-дронов группировки «Север». Речь идет о результатах работы по связному оборудованию и автотранспорту украинских солдат на Харьковском направлении.