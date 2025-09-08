Российские солдаты лишили ВСУ связи на одном из направлений Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически лишились связи

Передовые позиции ВСУ под Харьковом практически лишились связи на фоне работы расчетов FPV-дронов группировки «Север», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По словам источника, речь идет о результатах работы по связному оборудованию и автотранспорту украинских солдат на Харьковском направлении.

Передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного, — сообщил источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что подразделения ВСУ готовы были уничтожить село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями, руководствуясь чувством злости за потерю позиций. По его словам, украинские военные пытаются отыграться за свои неудачи на слабых.

Также сообщалось, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.