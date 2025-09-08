Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 07:58

Российские солдаты лишили ВСУ связи на одном из направлений

Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически лишились связи

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Передовые позиции ВСУ под Харьковом практически лишились связи на фоне работы расчетов FPV-дронов группировки «Север», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По словам источника, речь идет о результатах работы по связному оборудованию и автотранспорту украинских солдат на Харьковском направлении.

Передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного, — сообщил источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что подразделения ВСУ готовы были уничтожить село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями, руководствуясь чувством злости за потерю позиций. По его словам, украинские военные пытаются отыграться за свои неудачи на слабых.

Также сообщалось, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.

ВСУ
связь
СВО
Украина
Российские солдаты лишили ВСУ связи на одном из направлений
