Передовые позиции ВСУ под Харьковом практически лишились связи на фоне работы расчетов FPV-дронов группировки «Север», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По словам источника, речь идет о результатах работы по связному оборудованию и автотранспорту украинских солдат на Харьковском направлении.
Передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного, — сообщил источник.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что подразделения ВСУ готовы были уничтожить село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями, руководствуясь чувством злости за потерю позиций. По его словам, украинские военные пытаются отыграться за свои неудачи на слабых.
Также сообщалось, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.