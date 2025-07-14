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14 июля 2025 в 12:02

«Так будет везде»: военэксперт о приказе ВСУ сжечь село с жителями в ДНР

Военэксперт Дандыкин: ВСУ готовы сжечь село в ДНР вместе с жителями из-за злости

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Подразделения Вооруженных сил Украины готовы были уничтожить село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями, руководствуясь чувством злости за потерю позиций, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские военные пытаются отыграться за свои неудачи на слабых.

[ВСУ готовы сжечь село Карла Маркса в ДНР вместе с оставшимися мирными жителями] из-за комплекса злости за потерянные позиции, в том числе и из-за злости к нам. На слабых отыгрываются. Там и насилие, и мародерство. И мы на курской земле это видели. А сейчас они считают, что это земли уже не их. И так будет везде, где мы будем проходить, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что подобные действия ВСУ напоминают преступления против мирных жителей, которые совершались во время Великой Отечественной войны. По его словам, украинские военные целенаправленно разрушают инфраструктуру и применяют артиллерию, даже отступая.

Несомненно, ВСУ понимают, что утраченные позиции уже не вернуть. Это тактика гитлеровцев в годы войны, тактика выжженной земли. Когда мы выбили их с Курской области, они не переставая били. Они, когда уходили, разрушали все, что можно разрушить, а потом еще били артиллерией и беспилотниками. Это чисто нацистский подход частей ВСУ, который является преступным по отношению к мирному населению, — резюмировал Дандыкин.

Ранее командир разведгруппы «Восток» с позывным Изи заявил, что отступившие подразделения ВСУ получили приказ полностью уничтожить село Карла Маркса на западе ДНР вместе с оставшимися мирными жителями. По его словам, данные основаны на перехваченных радиосообщениях противника. Он уточнил, что украинские силы не решились на боестолкновение, а вместо этого намеревались сжечь населенный пункт.

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