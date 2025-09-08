Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:41

На одном из направлений в ДНР идут ожесточенные бои

Пушилин: в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В районе города Красный Лиман продолжаются ожесточенные бои, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, основные боестолкновения происходят непосредственно в районе этого населенного пункта. Минобороны России эти сведения не комментировало.

На Краснолиманском направлении основные боевые действия, такие достаточно ожесточенные боестолкновения в районе уже населенного пункта Красный Лиман проходят, — сообщил он.

Глава ДНР 24 августа уже заявлял о расширении зоны контроля российских подразделений на этом направлении. Тогда же он сообщал о выходе российских военных на ближайшие подступы к Димитрову. Обстановка свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий на данном участке.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия в три-шесть раз превосходит украинские войска по численности и вооружению. По его словам, это особенно заметно на ключевых участках фронта.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что подразделения ВСУ готовы были уничтожить село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями, руководствуясь чувством злости за потерю позиций. По его словам, украинские военные пытаются отыграться за свои неудачи на слабых.

бои
ДНР
Денис Пушилин
ВСУ
ВС РФ
