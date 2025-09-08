Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российская армия в 3–6 раз превосходит украинские войска по численности и вооружению, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram-канале. По его словам, это особенно заметно на ключевых участках фронта.

По словам Сырского, российская сторона обладает как минимум трехкратным преимуществом в силах и средствах. На наиболее важных направлениях это превосходство достигает от четырех до шести раз. Он также отметил, что август стал «месяцем больших испытаний» для ВСУ. Среди наиболее угрожающих направлений Сырский назвал Красноармейское (Покровское), Добропольское, Новопавловское и Краснолиманское.

В рамках состоявшегося совещания командование ВСУ обсудило проблемные вопросы и предложило пути их решения. Главком подчеркнул, что он определил конкретные задачи на предстоящий период.

Сырский также сообщил о завершении перехода украинских вооруженных сил на корпусную структуру. Армейские корпуса, по его словам, получают соответствующие полномочия, принимают комплекты войск и зоны ответственности.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ занимаются формированием резервов. Главком украинской армии подчеркивал, что усиление устойчивости обороны является общим первоочередным приоритетом.

