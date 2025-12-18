Новый год-2026
18 декабря 2025 в 09:51

Склад с лакокрасочными изделиями загорелся на северо-востоке Москвы

В Северном Медведково загорелся склад с лакокрасочными изделиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Северном Медведково загорелся склад с лакокрасочными изделиями, сообщило столичное управление МЧС России в Telegram-канале. Пожар локализовали на 600 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет, в тушении участвуют 94 спасателя.

Второй ярус в металлическом ангаре на территории промзоны тушат 94 специалиста и 29 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее один из цехов Первоуральского трубного завода загорелся в Свердловской области. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. На данный момент пожар потушен, никто не пострадал.

До этого двухэтажное бетонное складское помещение загорелось в Гатчине Ленинградской области. Инцидент произошел на Индустриальной улице. Пламя охватило здание площадью 200 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших нет.

В ноябре в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2 тыс. квадратных метров, было зафиксировано частичное обрушение кровли. Пострадавших и погибших нет.

