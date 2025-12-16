Пожар вспыхнул на заводе в Свердловской области

Пожар вспыхнул на заводе в Свердловской области Один из цехов Первоуральского трубного завода загорелся в Свердловской области

Один из цехов Первоуральского трубного завода загорелся в Свердловской области, сообщила РИА Новости пресс-служба предприятия. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. На данный момент пожар потушен, никто не пострадал. Вскоре сотрудники завода смогут вернуться на свои рабочие места.

В одном из цехов предприятия произошло возгорание. Площадь пожара составила 14 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее двухэтажное бетонное складское помещение загорелось в Гатчине Ленинградской области. Пламя охватило здание площадью 200 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших нет.

До этого в Москве на Пролетарском проспекте из горящего жилого дома были спасены 11 человек. Огонь вспыхнул на шестом этаже. В тушении были задействованы 24 спасателя и семь единиц техники, принадлежащих московскому пожарно-спасательному гарнизону.

В конце ноября в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2 тыс. квадратных метров, было зафиксировано частичное обрушение кровли. Пострадавших и погибших нет.