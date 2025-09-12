Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:40

Ростех передал войскам модернизированные БМД-2

ВС РФ получили новые БМП-3 и модернизированные БМД-2

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В преддверии Дня танкиста российские войска получили новые БМП-3 и БМД-2, сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав Ростеха). БМП-3 оборудованы полным комплектом многосоставной дополнительной защиты, а БМД-2 прошли капитальный ремонт с элементами модернизации.

Так, боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. В дополнение к модернизации каждая БМП была оснащена специальным камуфляжным комплектом — «накидкой», изготовленной из синтетического теплоизоляционного материала с радиопоглощающими свойствами для снижения заметности.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен увеличить годовой оборот до €40–50 млрд к 2030 году — десятикратный рост по сравнению с докризисными показателями 2021 года. Глава концерна Армин Паппергер назвал украинский конфликт «двигателем роста» компании. Активная экспансия включает строительство на Украине завода по производству боеприпасов.

ВС РФ
БМП
Минобороны РФ
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.