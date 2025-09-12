Ростех передал войскам модернизированные БМД-2

В преддверии Дня танкиста российские войска получили новые БМП-3 и БМД-2, сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав Ростеха). БМП-3 оборудованы полным комплектом многосоставной дополнительной защиты, а БМД-2 прошли капитальный ремонт с элементами модернизации.

Так, боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. В дополнение к модернизации каждая БМП была оснащена специальным камуфляжным комплектом — «накидкой», изготовленной из синтетического теплоизоляционного материала с радиопоглощающими свойствами для снижения заметности.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен увеличить годовой оборот до €40–50 млрд к 2030 году — десятикратный рост по сравнению с докризисными показателями 2021 года. Глава концерна Армин Паппергер назвал украинский конфликт «двигателем роста» компании. Активная экспансия включает строительство на Украине завода по производству боеприпасов.