22 декабря 2025 в 13:28

ВСУ попали под зачистку сразу в двух населенных пунктах

В Минобороны России заявили о продолжении зачистки Димитрова и Гришино

Российские войска ведут уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Димитрове и проводят зачистку населенных пунктов Гришино и Родинское, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что операция по ликвидации разрозненных подразделений противника осуществляется бойцами группировки «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитрове Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенных пунктов Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики, — заявили в МО РФ.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил: украинские власти понимают, что в конечном итоге лишатся контроля над всей оставшейся частью Донецкой Народной Республики. Он отметил, что Киев рассматривает эту перспективу как серьезную угрозу собственной безопасности.

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.

