22 декабря 2025 в 13:08

В США заявили о неизбежном поражении Украины в ДНР

Вэнс: власти Украины признают неизбежную утрату оставшейся территории ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Украинские власти осознают, что в конечном счете потеряют контроль над всей оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому изданию UnHerd. Он отметил, что украинская сторона воспринимает эту ситуацию как серьезную угрозу безопасности.

Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк, — сказал Вэнс.

Ранее он говорил, что прорыв в переговорном процессе по Украине действительно произошел. Политик пояснил, что он заключается в том, что теперь все ключевые вопросы обсуждаются открыто.

Вэнс уже говорил о значительном прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Он выразил уверенность, что в ближайшее время поступят «хорошие новости». Одновременно он отметил, что в администрации президента США испытывают разочарование из-за того, что кризисную ситуацию до сих пор не удалось разрешить.

До этого вице-президент выступал на конференции консервативной организации Turning Point USA, которая проходила в Аризоне. В ходе своей речи он обозначил приоритеты администрации президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что финансирование помощи пожилым гражданам страны является более важным направлением, чем финансирование Украины.

