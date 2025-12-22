Вэнс раскрыл, в чем заключается прорыв на переговорах по Украине

На переговорах по Украине произошел прорыв, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью Unherd он сообщил, что он заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются.

Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются, — говорится в публикации.

Ранее Вэнс заявил, что фиксируется большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, в ближайшие недели ожидаются «хорошие новости». Также он подчеркнул, что в администрации президента США разочарованы тем, что кризисную ситуацию пока не удалось разрешить. В частности, власти во главе с Дональдом Трампом считали, что этот конфликт будет проще всего урегулировать.

Позже украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Украина готовится к специальной операции для «публичного вразумления» Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. По его данным, это мероприятие запланировано на ближайшее время.

В ответ на это экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что проведение специальных операций против Вэнса и Рубио не спасет положение Киева. По его мнению, план СБУ не увенчается успехом, а лишь создаст дополнительные трудности для Украины.