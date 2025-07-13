Немецкий оборонный гигант назвал конфликт на Украине двигателем роста

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен увеличить годовой оборот до €40–50 млрд к 2030 году — десятикратный рост по сравнению с докризисными показателями 2021 года, заявил в интервью Bild глава концерна Армин Паппергер. Он назвал украинский конфликт «двигателем роста» компании.

Наша цель — увеличить выручку к 2030 году до €40–50 млрд, — подчеркнул топ-менеджер.

Активная экспансия включает строительство на Украине завода по производству боеприпасов (после уже реализованного проекта танкоремонтного предприятия), пояснил он. Параллельно концерн готовится к поставкам новейших БМП Lynx, первый экземпляр которых уже тестируется украинскими военными. В перспективе планируется локализовать производство этой техники непосредственно на украинской территории.

Ранее стало известно, что итальянский концерн Leonardo не планирует запускать собственное производство на территории Украины, но готов поддерживать украинский оборонно-промышленный сектор через индустриальное партнерство. Генеральный директор компании Роберто Чинголани подчеркнул, Киеву будет оказываться помощь в виде технологического сотрудничества и совместных проектов.