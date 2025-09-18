Новый таинственный знак на военной технике ВС РФ станет загадкой для президента Украины Владимира Зеленского и стратегов Генштаба ВСУ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, расшифровкой символов должны заниматься на стороне противника, как это уже было с буквами Z, О и V.

Если говорить о расшифровке тех или других знаков на военной технике, то это должен делать противник. Так же, как было с буквами Z, V и O, той же символикой Северного фронта. Пусть это будет загадка, над которой будут ломать голову великие умы режима Зеленского и стратеги Генштаба ВСУ. Наша задача — помогать ребятам идти вперед с учетом того, что у них это неплохо получается, несмотря на то что мобилизации в России не проводилось. Наше государство сегодня ведет боевые действия силами тех бойцов, которые защищали ту же Запорожскую область, — высказался Рогов.

Он отметил, что российские военные успешно продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим на всех направлениях фронта. По словам члена ОП, это касается как восточной части Запорожской области, так и Гуляйпольского, Ореховского или Степногорского направлений.

20 километров по прямой до Запорожья — именно столько от участков на Степногорском направлении. Наши ребята сражаются и в Приморском — это очень крупное село вдоль берега так называемого Каховского водохранилища, которое сегодня, естественно, уже перестало быть водохранилищем. FPV-дроны уже долетают до города и бьют по вражеской технике, — резюмировал Рогов.

Ранее у Бердянска в Запорожской области заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком. До этого такое изображение не встречалось. Оно напоминает очертания квадрата. Тактический знак нанесен на кабины грузовиков, принадлежащих Вооруженным силам России.