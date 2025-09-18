Военэксперт раскрыл, что общего между Зеленским и Гитлером

Действия украинского руководства в зоне боевых действий демонстрируют поразительное сходство с военной тактикой Адольфа Гитлера, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru». По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский полностью воспроизводит подход фюрера к управлению войсками, что особенно явно прослеживается на Красноармейском направлении.

Кнутов пояснил, что киевская власть, подобно гитлеровской Германии, запрещает своим военнослужащим оставлять укрепленные населенные пункты даже при угрозе полного окружения. Такая стратегия, по оценкам эксперта, приведет к значительным потерям со стороны ВСУ при потере Покровска (Красноармейск).

В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен, — сказал Кнутов.

Эксперт предположил, что российские войска будут использовать тактику постепенного окружения и подавления группировки противника. Это позволит минимизировать собственные потери при установлении полного контроля над агломерацией. По словам Кнутова, огневой контроль над логистическими маршрутами уже создает предпосылки для тактического окружения города.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского нанести удары по российским НПЗ указывают на его личное участие в планировании атак. По ее словам, таким образом политик признает свою роль в нападениях на гражданскую инфраструктуру и угрозах мирным жителям.