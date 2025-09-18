«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 18:51

Военэксперт раскрыл, что общего между Зеленским и Гитлером

Военэксперт Кнутов сравнил тактику Зеленского с методами Гитлера

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действия украинского руководства в зоне боевых действий демонстрируют поразительное сходство с военной тактикой Адольфа Гитлера, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru». По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский полностью воспроизводит подход фюрера к управлению войсками, что особенно явно прослеживается на Красноармейском направлении.

Кнутов пояснил, что киевская власть, подобно гитлеровской Германии, запрещает своим военнослужащим оставлять укрепленные населенные пункты даже при угрозе полного окружения. Такая стратегия, по оценкам эксперта, приведет к значительным потерям со стороны ВСУ при потере Покровска (Красноармейск).

В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен, — сказал Кнутов.

Эксперт предположил, что российские войска будут использовать тактику постепенного окружения и подавления группировки противника. Это позволит минимизировать собственные потери при установлении полного контроля над агломерацией. По словам Кнутова, огневой контроль над логистическими маршрутами уже создает предпосылки для тактического окружения города.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского нанести удары по российским НПЗ указывают на его личное участие в планировании атак. По ее словам, таким образом политик признает свою роль в нападениях на гражданскую инфраструктуру и угрозах мирным жителям.

Россия
Украина
Адольф Гитлер
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.