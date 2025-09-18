Захарова обвинила Зеленского в личном участии в ударах по НПЗ

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по российским НПЗ указывают на его личное участие в планировании атак, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, таким образом политик признает свою роль в нападениях на гражданскую инфраструктуру и угрозах мирным жителям.

Он также заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим «логистическим точкам выхода на мировой рынок», опять же его цитата, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что экстренная мобилизация на Украине ведется на западные деньги. По ее словам, власти выделяют $12 млн (1 млрд рублей) на «отлов» людей, а целью является поставка под ружье более 120 тысяч человек.

В свою очередь депутат Госдумы Леонид Ивлев обвинил Зеленского в «социальном разложении». По мнению парламентария, план украинского лидера направлен на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.

До этого Захарова пошутила, что киевские власти, возможно, просят у Европы деньги на компенсацию трат на летний отпуск. Так она отреагировала на запрос министра обороны Украины Дениса Шмыгаля о предоставлении Киеву дополнительных $60 млрд.