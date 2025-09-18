Президент Украины Владимир Зеленский достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости. По мнению парламентария, действия украинского лидера направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.

Киевскому режиму нужны чужие деньги, лучше всего из стран НАТО, чтобы убивать своих граждан в военной форме, — сказал Ивлев.

Ранее Зеленский заявил, что стране необходимо найти $60 млрд (5 трлн рублей) для продолжения вооруженного противостояния с Россией в 2026 году. Он добавил, что еще столько же средств потребуется от иностранных партнеров для финансирования невоенных расходов. Всего стране нужно $120 млрд (10 трлн рублей).

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что Запад «сольет» Зеленского, когда совпадут интересы США и Европы. По его словам, украинский лидер представляет собой разменную монету в процессе формирования нового мирового порядка.