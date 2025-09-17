Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:12

«Битая карта»: экс-депутат Рады раскрыл, когда Запад «сольет» Зеленского

Экс-нардеп Марков: от Зеленского избавятся, когда совпадут интересы США и Европы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад «сольет» президента Украины Владимира Зеленского, когда совпадут интересы США и Европы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, украинский лидер представляет собой разменную монету в процессе формирования нового мирового порядка.

Идет непростой процесс нового мироустройства, нового мирового порядка, а Зеленский в этой ситуации — разменная монета, то есть практически уже битая карта. Какое-то время он еще будет нужен, но как только интересы глобальных игроков [Европы и США] сойдутся, его сольют в мгновение ока. Только физический контроль территории может обеспечить безопасность РФ. Мы видим, как Запад относятся сегодня к договоренностям. Сегодня администрация в США такая, завтра она, не дай бог, поменяется. И что нам по новой СВО начинать? — высказался Марков.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обладает серьезными шансами на победу в президентских выборах на Украине при условии честного и конкурентного избирательного процесса. По его словам, в случае провала экс-главкома альтернативным претендентом может стать начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Владимир Зеленский
США
Европа
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.