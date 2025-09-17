Запад «сольет» президента Украины Владимира Зеленского, когда совпадут интересы США и Европы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, украинский лидер представляет собой разменную монету в процессе формирования нового мирового порядка.

Идет непростой процесс нового мироустройства, нового мирового порядка, а Зеленский в этой ситуации — разменная монета, то есть практически уже битая карта. Какое-то время он еще будет нужен, но как только интересы глобальных игроков [Европы и США] сойдутся, его сольют в мгновение ока. Только физический контроль территории может обеспечить безопасность РФ. Мы видим, как Запад относятся сегодня к договоренностям. Сегодня администрация в США такая, завтра она, не дай бог, поменяется. И что нам по новой СВО начинать? — высказался Марков.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обладает серьезными шансами на победу в президентских выборах на Украине при условии честного и конкурентного избирательного процесса. По его словам, в случае провала экс-главкома альтернативным претендентом может стать начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.