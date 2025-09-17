Зеленский рассказал, сколько денег нужно Украине для продолжения боев Зеленский: для продолжения боев в 2026 году Украине нужно $120 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо найти $60 млрд (5 трлн рублей) для продолжения вооруженного противостояния с Россией в 2026 году. В своем Telegram-канале он добавил, что еще столько же средств потребуется от иностранных партнеров для финансирования невоенных расходов. Всего стране нужно $120 млрд (10 трлн рублей).

Найти $120 млрд. <…> $60 млрд — есть в украинском бюджете, а еще $60 млрд — мне надо найти, — высказался украинский лидер.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов намерено выделить более €200 млн (19,5 млрд рублей) на невоенную помощь Украине в 2026 году. Об этом сообщается в заявлении кабинета министров страны по случаю Дня принца, когда традиционно утверждается бюджет на следующий год. Предполагается, что €20 млн (1,197 млрд рублей) из этой суммы будет выделено на разминирование, укрепление институтов правосудия и демократических структур, а также на восстановление культурного наследия страны.