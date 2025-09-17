Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 20:17

Зеленский рассказал, сколько денег нужно Украине для продолжения боев

Зеленский: для продолжения боев в 2026 году Украине нужно $120 млрд

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо найти $60 млрд (5 трлн рублей) для продолжения вооруженного противостояния с Россией в 2026 году. В своем Telegram-канале он добавил, что еще столько же средств потребуется от иностранных партнеров для финансирования невоенных расходов. Всего стране нужно $120 млрд (10 трлн рублей).

Найти $120 млрд. <…> $60 млрд — есть в украинском бюджете, а еще $60 млрд — мне надо найти, — высказался украинский лидер.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов намерено выделить более €200 млн (19,5 млрд рублей) на невоенную помощь Украине в 2026 году. Об этом сообщается в заявлении кабинета министров страны по случаю Дня принца, когда традиционно утверждается бюджет на следующий год. Предполагается, что €20 млн (1,197 млрд рублей) из этой суммы будет выделено на разминирование, укрепление институтов правосудия и демократических структур, а также на восстановление культурного наследия страны.

Украина
Владимир Зеленский
боевые действия
средства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.