Правительство Нидерландов планирует выделить на невоенную помощь Украине в 2026 году более €200 млн (19,5 млрд рублей), об этом говорится в заявлении кабинета министров европейской страны по случаю Дня принца. В этот праздник королевство традиционно согласовывает бюджет на следующий год.

€234 млн из ранее объявленных пакетов помощи будут выделены в 2026 году на невоенную поддержку Украины, включая восстановление критически важной инфраструктуры, сельского хозяйства и здравоохранения, — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что Нидерланды продолжают поддерживать Украину совместно с партнерами по ЕС и НАТО. Ожидается, что €20 млн (1,197 млрд рублей) из €200 млн направят на разминирование, поддержку институтов правосудия и демократии. Кроме того, эти деньги пойдут на восстановление культурного наследия Украины.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине ни деньги, ни оружие после нового требования лидера Владимира Зеленского. Он высказался об информации, что Киев рассчитывает получить как минимум $120 млрд (9,9 трлн рублей) в качестве помощи от Запада.