Во Франции призвали ничего не давать Зеленскому из-за одного заявления

Во Франции призвали ничего не давать Зеленскому из-за одного заявления Филиппо призвал остановить любую западную помощь Украине

Украине не стоит больше отправлять ни деньги, ни оружие после нового требования украинского лидера Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Таким образом он высказался после публикации статьи в Euractiv, что Киев в следующем году рассчитывает получить как минимум $120 млрд (9,9 трлн рублей) в качестве помощи от Запада.

В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины! — заявил политик.

Ранее внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен заявила, что Германия должна полностью прекратить поддержку Киева. Поводом для ее слов стало задержание гражданина Украины, связанного с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что считает недопустимым продолжение перечислений миллиардов Киеву со стороны Берлина.

Кроме того, на сайте Минобороны Эстонии сообщили, что Украина получит военную помощь на сумму более €100 млн (9,7 млрд рублей). Министр обороны Ханно Певкур уточнил, что это составляет 0,25% ВВП страны.