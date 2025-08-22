Германия должна полностью прекратить помощь Украине, такое мнение на странице в социальной сети X высказала внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен. Она отреагировала на задержание украинца, причастного к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Дагделен возмутилась тем, что немецкие власти продолжают перечислять Украине миллиарды.

Если след терактов на «Северных потоках» ведет на Украину, то тем более непонятен тот факт, что правительство Германии перечисляет стране миллиарды, в то время как немецкие пенсионеры вынуждены собирать из мусорных баков бутылки, чтобы, сдав их, получить доход. Ни денег, ни оружия, ни, конечно же, солдат для Украины! — заявил эксперт партии.

Украинца, который может быть причастен к подрывам «Северных потоков», задержали в Италии накануне, 21 августа. Арест осуществлен по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. После экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом.