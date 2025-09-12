Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:06

«Поиздержались, видимо»: Захарова пошутила про требования Киева к Европе

Захарова: Банковая требует от Европы денег, чтобы компенсировать траты на отпуск

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Киевские власти на Банковой могут требовать от Европы денег, чтобы компенсировать траты на летний отпуск, пошутила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала запрос министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на предоставление Киеву еще $60 млрд.

Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых средства, — сказала Захарова.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. По его мнению, для этого пока не сложились условия. Глава ведомства отметил, что Украине нужно больше оружия.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для Москвы. Он считает, что кризис можно завершить лишь за столом переговоров, но для ускорения процесса нужно движение на фронтах.

Тем временем глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией в ближайшие месяцы. Он выразил мнение, что только обвал фронта заставит Зеленского сесть за стол переговоров.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
Украина
Денис Шмыгаль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пластиковые окна как инвестиция: как остекление влияет на цену квартиры
Чемпиона Москвы по каратэ чуть не убили ножом при ограблении
В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец Шарлота ответил, почему певцу не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.