«Поиздержались, видимо»: Захарова пошутила про требования Киева к Европе Захарова: Банковая требует от Европы денег, чтобы компенсировать траты на отпуск

Киевские власти на Банковой могут требовать от Европы денег, чтобы компенсировать траты на летний отпуск, пошутила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала запрос министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на предоставление Киеву еще $60 млрд.

Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых средства, — сказала Захарова.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. По его мнению, для этого пока не сложились условия. Глава ведомства отметил, что Украине нужно больше оружия.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для Москвы. Он считает, что кризис можно завершить лишь за столом переговоров, но для ускорения процесса нужно движение на фронтах.

Тем временем глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией в ближайшие месяцы. Он выразил мнение, что только обвал фронта заставит Зеленского сесть за стол переговоров.