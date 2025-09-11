Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 13:23

На Украине оценили готовность вести переговоры с Россией

Шмыгаль: Киев пока не готов вести переговоры с Москвой

Киев пока не готов вести переговоры с Москвой, заявил телеканалу Sky News министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его мнению, для этого пока не сложились условия. Глава ведомства отметил, что Украине нужно больше оружия.

В настоящее время еще нет, — сказал Шмыгаль.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для Москвы. Он считает, что кризис можно завершить лишь за столом переговоров, но для ускорения процесса нужно движение на фронтах. Парламентарий уверен, что чем эффективнее российские военные будут на поле боя, тем быстрее будет проходить диалог на дипломатическом уровне.

До этого глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией в ближайшие месяцы. По его словам, мирный договор фактически будет означать капитуляцию Киева. Рогов выразил мнение, что только обвал фронта заставит Зеленского сесть за стол переговоров.

