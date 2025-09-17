Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:56

Еще в одном российском регионе ограничили мобильный интернет

В Туве ограничили работу мобильного интернета для обеспечения безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу мобильного интернета ограничили на территории Тувы для обеспечения безопасности, сообщает республиканское Министерство цифрового развития. В ведомстве отметили, что снижение скорости соединения — временная мера.

Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. <…> Для минимизации неудобств Минцифры РТ запустило белый список сервисов, которые будут работать без ограничений даже во время снижения скорости интернета, — говорится в сообщении.

В белый список вошли платежные системы, например СБП и онлайн-банки, социальные сети, сервисы такси, «Госуслуги», экстренные службы. В перечне сервисов, которые продолжат работать при ограничениях, оказались также и мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram.

В список вошли <…> мессенджеры (WhatsApp, Telegram), — перечислили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае с 25 по 29 сентября запланировано временное отключение интернета для проведения работ по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин — Камчатка. На период отключения социально значимые объекты будут переведены на спутниковую связь для обеспечения бесперебойной работы.

Россия
Тыва
интернет
ограничения
безопаность
