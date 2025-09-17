Камчатка готовится к отключению интернета Компании на Камчатке начали готовиться к отключению интернета 25–29 сентября

В Камчатском крае с 25 по 29 сентября запланировано временное отключение интернета для проведения работ по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин — Камчатка, сообщила пресс-служба правительства региона. На период отключения социально значимые объекты будут переведены на спутниковую связь для обеспечения бесперебойной работы.

Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня. Основная цель плановых работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, — указано в сообщении.

Министр цифрового развития края Николай Киселев пояснил, что кабель будет заведен в специальную трубу, уже обустроенную под землей и в море. Действующую морскую часть кабеля разрежут и соединят с наземной частью линии связи. Заключительные регламентные работы проведет национальный оператор связи ПАО «Ростелеком».

Точные сроки работ зависят от гидрометеоусловий в акватории, непосредственно перерыв в сервисе займет 48 часов. 20–21 сентября будет проведено тестирование работы на спутниковом канале, после чего опубликуют список доступных сервисов и банкоматов.

Ряд компаний уже начали предварительную подготовку. При этом известно, что на работу крупных торговых сетей временные ограничения не повлияют.

Ранее сообщалось, что вся сила хакерских атак в Единый день голосования в России пришлась на инфраструктуру «Ростелекома». Однако все проблемы были решены.