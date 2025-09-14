Вся мощь кибератак в день выборов пришлась на одного интернет-провайдера

Вся мощь кибератак в день выборов пришлась на одного интернет-провайдера «Ростелеком» сообщил о сильном хакерском ударе по инфраструктуре в день выборов

Вся сила хакерских атак в Единый день голосования в России пришлась на инфраструктуру «Ростелекома», рассказал ТАСС президент компании Михаил Осеевский. Он уточнил, что все проблемы были решены.

В этом году совершенно бесперебойно работала новая платформа [ГАС «Выборы»], работал портал дистанционного электронного голосования. И весь удар пришелся на инфраструктуру «Ростелекома», обеспечивающего работоспособность сайта ЦИК, — пояснил Осеевский.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что все цифровые ресурсы ЦИК в единый день голосования работали отлично, несмотря на хакерские атаки. Отмечались отдельные сбои, но они никак не повлияли на сам процесс волеизъявления, пояснила руководитель ведомства.

Также Роскомнадзор сообщил о 99 DDoS-атаках на ЦИК и ДЭГ в Москве в воскресенье. Врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александр Ижко уточнил, что общая продолжительность атак составила практически четыре часа.