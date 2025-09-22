Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 22 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае, ЯНАО и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причины?
Где в России не работает мобильный интернет 22 сентября
Согласно данным сервиса Downdetector.su, в понедельник, 22 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за сбоев не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами и загрузить мобильные приложения.
Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 22 сентября поступило от абонентов МТС. Большинство жалоб зафиксированы от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Краснодарского края, Магаданской и Тамбовской областей.
Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. На падение скорости соединения жалуются пользователи из Москвы, Марий Эл, Удмуртии, Приморского края, Тюменской и Нижегородской областей.
Почему не работает мобильный интернет 22 сентября
Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.
Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.
«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“. Это вынужденная, но необходимая мера для сохранения жизни и здоровья людей и защиты критически важных объектов инфраструктуры», — пояснил глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений
В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.
Как пояснил глава Минцифры Максут Шадаев, белый список сайтов будет расширяться и обновляться еженедельно.
