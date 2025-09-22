Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 22 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае, ЯНАО и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 22 сентября

Согласно данным сервиса Downdetector.su, в понедельник, 22 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за сбоев не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами и загрузить мобильные приложения.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 22 сентября поступило от абонентов МТС. Большинство жалоб зафиксированы от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Краснодарского края, Магаданской и Тамбовской областей.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. На падение скорости соединения жалуются пользователи из Москвы, Марий Эл, Удмуртии, Приморского края, Тюменской и Нижегородской областей.

Почему не работает мобильный интернет 22 сентября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“. Это вынужденная, но необходимая мера для сохранения жизни и здоровья людей и защиты критически важных объектов инфраструктуры», — пояснил глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Как пояснил глава Минцифры Максут Шадаев, белый список сайтов будет расширяться и обновляться еженедельно.

