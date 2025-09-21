Отъезд из РФ, слова об Украине, развод: как живет актер Анатолий Котенев

Отъезд из РФ, слова об Украине, развод: как живет актер Анатолий Котенев

Актер Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему уезжал из России?

Чем известен Котенев

Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.

После окончания школы он поступил в Свердловское театральное училище, но спустя год был призван в армию. Демобилизовавшись, Котенев поехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ.

Актер снимался в картинах «Неизвестный солдат», «Друзей не выбирают», «Снайперы», «Секретный фарватер», «Побег из ГУЛАГа», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Жажда экстрима», «Спасти босса», «Юморист», «Чужая», «Андреевский флаг», «Водоворот», «ВСЛУХ!», «Командир», «ГДР» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Котенева

Первой женой Анатолия Котенева была телеведущая Светлана Боровская, которая родила ему двоих сыновей — Владимира и Клима.

В 2014 году Боровская подала на развод. Выяснилось, что артист около 20 лет жил на две семьи.

«Точку на наших отношениях поставила жена. Но наши дорожки все равно бы разошлись», — комментировал Котенев.

Второй раз он женился на коллеге Елене Карпович, которая младше его на 17 лет. Они познакомились на съемках ленты «Ундина». Пара воспитывает дочку Софью.



Анатолий Котенев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Когда и почему Котенев уезжал из России

В 2022 году Анатолию Котеневу предложили сыграть в британском сериале от Netflix «Корона». В пятом сезоне проекта он сыграл первого президента России Бориса Ельцина.

Актер рассказывал, что его работа в сериале могла не состояться из-за проблем с документами: перед отъездом он постирал их вместе с вещами после рыбалки. При этом, несмотря на испорченный паспорт и вид на жительство, Котенев поехал в посольство Британии, где ему оформили необходимые документы.

Артист также признавался, что получил очень большой гонорар за съемки в «Короне» и после этого смог выплатить ипотеку.

Что Котенев говорил об Украине

Анатолий Котенев снимался в украинской драме «Жажда экстрима» в 2007 году. Тогда в интервью украинским СМИ он говорил, что устает от Москвы, так как «там какая-та обреченность в людях».

«От Москвы устаешь очень сильно. Там какая-то обреченность в людях. Они зарабатывают деньги и не поднимают головы, не видят деревьев, я не знаю, когда они в последний раз смотрели на звезды. Машины у меня там нет, на съемки возят, а по личным делам я езжу на метро, пользуюсь маршрутками. Целую неделю москвичи захлопотаны, в пятницу узнаваемость резко повышается, в воскресенье — граничит с мордобоем: начинают пальцем в глаз тыкать. Не каждый реагирует ординарно», — говорил актер.

Также он говорил, что в Киеве «все любят общаться».

«Меня на время съемок поселили в частной квартире — так много народу, такая жажда жизни. Киев — полнокровный, все любят общаться, южане такие», — высказывался он.

Чем сейчас занимается Котенев

Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Счастливый случай!» и «Отель „Медовый месяц“».

В 2025 году вышли картины «Молодежка. Новая смена» и «Северный полюс» с его участием. Также в скором времени можно будет увидеть драму «Золотой дубль» с Котеневым.

Читайте также:

«Интервидение», тайная свадьба, дом в США: как живет певец Алексей Воробьев

Новый «Универ», мнение об СВО, бездетность: как живет актриса Анна Невская

«СашаТаня», поездка на Аляску, гнев к мигрантам: как живет Андрей Гайдулян