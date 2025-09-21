«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 18:15

Отъезд из РФ, слова об Украине, развод: как живет актер Анатолий Котенев

Анатолий Котенев Анатолий Котенев Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Актер Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему уезжал из России?

Чем известен Котенев

Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.

После окончания школы он поступил в Свердловское театральное училище, но спустя год был призван в армию. Демобилизовавшись, Котенев поехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ.

Актер снимался в картинах «Неизвестный солдат», «Друзей не выбирают», «Снайперы», «Секретный фарватер», «Побег из ГУЛАГа», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Жажда экстрима», «Спасти босса», «Юморист», «Чужая», «Андреевский флаг», «Водоворот», «ВСЛУХ!», «Командир», «ГДР» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Котенева

Первой женой Анатолия Котенева была телеведущая Светлана Боровская, которая родила ему двоих сыновей — Владимира и Клима.

В 2014 году Боровская подала на развод. Выяснилось, что артист около 20 лет жил на две семьи.

«Точку на наших отношениях поставила жена. Но наши дорожки все равно бы разошлись», — комментировал Котенев.

Второй раз он женился на коллеге Елене Карпович, которая младше его на 17 лет. Они познакомились на съемках ленты «Ундина». Пара воспитывает дочку Софью.

Анатолий Котенев Анатолий Котенев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Когда и почему Котенев уезжал из России

В 2022 году Анатолию Котеневу предложили сыграть в британском сериале от Netflix «Корона». В пятом сезоне проекта он сыграл первого президента России Бориса Ельцина.

Актер рассказывал, что его работа в сериале могла не состояться из-за проблем с документами: перед отъездом он постирал их вместе с вещами после рыбалки. При этом, несмотря на испорченный паспорт и вид на жительство, Котенев поехал в посольство Британии, где ему оформили необходимые документы.

Артист также признавался, что получил очень большой гонорар за съемки в «Короне» и после этого смог выплатить ипотеку.

Что Котенев говорил об Украине

Анатолий Котенев снимался в украинской драме «Жажда экстрима» в 2007 году. Тогда в интервью украинским СМИ он говорил, что устает от Москвы, так как «там какая-та обреченность в людях».

«От Москвы устаешь очень сильно. Там какая-то обреченность в людях. Они зарабатывают деньги и не поднимают головы, не видят деревьев, я не знаю, когда они в последний раз смотрели на звезды. Машины у меня там нет, на съемки возят, а по личным делам я езжу на метро, пользуюсь маршрутками. Целую неделю москвичи захлопотаны, в пятницу узнаваемость резко повышается, в воскресенье — граничит с мордобоем: начинают пальцем в глаз тыкать. Не каждый реагирует ординарно», — говорил актер.

Также он говорил, что в Киеве «все любят общаться».

«Меня на время съемок поселили в частной квартире — так много народу, такая жажда жизни. Киев — полнокровный, все любят общаться, южане такие», — высказывался он.

Чем сейчас занимается Котенев

Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Счастливый случай!» и «Отель „Медовый месяц“».

В 2025 году вышли картины «Молодежка. Новая смена» и «Северный полюс» с его участием. Также в скором времени можно будет увидеть драму «Золотой дубль» с Котеневым.

