Новый «Универ», мнение об СВО, бездетность: как живет актриса Анна Невская

Актриса Анна Невская продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Невская

Анна Невская родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде. Окончив школу, она поступила на факультет иностранных языков педагогического института в Великом Новгороде, но спустя два года решила, что хочет быть актрисой, и стала студенткой РАТИ.

Невская снималась в лентах «Женская лига», «Джокер», «Восьмидесятые», «Склифосовский», «Круговорот», «Звоните Ди Каприо!», «Дылды», «Гости из прошлого», «257 причин, чтобы жить», «Бывшие», «Майор Гром. Чумной Доктор», «Клиника счастья», «Бабуля», «Честный развод», «Актрисы», «Постучись в мою дверь в Москве» и других.

Известность артистке принесла роль Дарьи Пироговой в юмористическом сериале «Кто в доме хозяин?».

«Попробовалась на роль бизнесвумен Дарьи Пироговой, но ответа не дождалась. Мне позвонили, когда я была на гастролях, и сказали, что нужно приехать и вновь пройти пробы с Андреем Носковым. Меня утвердили, и это была очень большая удача. Первые же гонорары потратила на шмотки. Пошла в недорогой магазин, сейчас его уже и не существует, и накупила там одежды от носков до пальто», — рассказывала Невская.

Всего в ее фильмографии на данный момент 60 работ.

Актёры Андрей Носков и Анна Невская на съёмках сериала «Кто в доме хозяин» Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Что известно о личной жизни Невской

Анна Невская замужем за актером и бизнесменом Дмитрием Клепацким с 2013 года, с которым познакомилась на съемках ленты «Джокер».

«Мне кажется, если люди хотят быть вместе, они все преодолеют. Ну и, конечно, всегда на пользу парам идет наличие общих интересов: у нас с Дмитрием как раз они есть — мы люди одной профессии, всегда с удовольствием обсуждаем съемки друг друга, вновь вышедшие картины. Плюс — обожаем путешествовать вместе. Ну и вишенка на торте — мы умеем смешить друг друга, у нас одинаковое чувство юмора, нас веселят одни и те же вещи. Я не могу сказать, что в нашей семье царит абсолютная идиллия: бывает, что у нас не совпадают взгляды на те или иные ситуации, мы можем поспорить из-за этого. Но это не то, из-за чего стоит по-настоящему ругаться, — с такими разногласиями мы давно научились жить мирно», — рассказывала актриса.

Детей у супругов нет.

Что Невская говорила о спецоперации

В марте 2022 года Анна Невская опубликовала в соцсетях пост, посвященный происходящим событиям. При этом четко свою позицию по спецоперации она не обозначила.

«Я вижу океан боли и страха. Любое слово сейчас может оказаться последней каплей. Сейчас особенно важно слушать свое сердце, наполнять его любящей добротой, проявлять заботу о ближних, помогать и беречь друг друга. Врут все. От страха. От беспомощности. Не дайте страху стать главным. Только доброта способна наполнять мир, а не уничтожать его. Опору можно найти только внутри себя и в благонамеренных действиях, которые могут помочь реальным людям. Чтобы сохранять душевный баланс, присмотритесь к практикам йоги, медитациям и дыхательным практикам», — рассуждала артистка.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Невская

Анна Невская продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Мужчина с доставкой на дом» и «Пленные духи».

В 2025 году вышли сериалы «Универ. Молодые» и «Москва слезам не верит. Все только начинается» с Невской. Также в скором времени можно будет увидеть ленту «Рейс 314» с ее участием.

«Я люблю играть разных персонажей. Мне нравится этот процесс перевоплощения в героя. Ведь в каждой роли есть что-то новое, что я еще не делала, — это невероятно интересно! Особенно здорово, когда есть момент поиска: ты придумываешь черты персонажа, его поведение, привычки, мировоззрение и в итоге становишься немного соавтором истории. Это делает процесс работы живым и творческим!» — рассказала она hellomagrussia.ru.

