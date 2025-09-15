Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов

Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о личной жизни?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Актер учился вместе с Дмитрием Нагиевым, с которым дружит по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — рассказывал он Teleprogramma.pro.

Лифанов снимался в лентах «Брат», «Убойная сила», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной Дозор», «Ленинград», «Отряд», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Стриптизеры», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион», «Сыщицы» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Игорь Лифанов в роли Креста в многосерийном комедийном боевике «Спецназ по-русски — 2» Фото: ИТАР-ТАСС

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой женой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.

Второй избранницей Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, которая также стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе артист познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.

В 2023 году друг актера заявил, что супруга изменяет ему, однако она опровергла эту информацию.

«Мы с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас», — прокомментировала Косенко.

Что Лифанов говорил об уехавших артистах

По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским артистам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

Артур Смольянинов (признан иноагентом) Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — вспоминал Лифанов.

Также он признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских артистов.

Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Бесконечное начало», «Ночь ее откровений», «Двое в лифте, не считая текилы», «Авантюра», «Семейный переполох» и «Зинон. С приветом!»

В скором времени также должны выйти ленты «Пять минут тишины. Леса и реки» и «Отверженные» с Лифановым.

Читайте также:

Работа на Украине, отказ от брака, мнение об СВО: как живет Никита Панфилов

Смена позиции по СВО и возвращение в «Универ»: как живет актер Арарат Кещян

Добровольская, слова об Украине, внебрачный сын: как живет Ярослав Бойко