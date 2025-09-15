Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о личной жизни?
Чем известен Лифанов
Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.
После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Актер учился вместе с Дмитрием Нагиевым, с которым дружит по сей день.
«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — рассказывал он Teleprogramma.pro.
Лифанов снимался в лентах «Брат», «Убойная сила», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной Дозор», «Ленинград», «Отряд», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Стриптизеры», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион», «Сыщицы» и других.
Всего в его фильмографии более 100 работ.
Что известно о личной жизни Лифанова
Первой женой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.
Второй избранницей Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, которая также стала актрисой.
Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе артист познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.
В 2023 году друг актера заявил, что супруга изменяет ему, однако она опровергла эту информацию.
«Мы с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас», — прокомментировала Косенко.
Что Лифанов говорил об уехавших артистах
По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским артистам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.
«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — вспоминал Лифанов.
Также он признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских артистов.
Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.
Чем сейчас занимается Лифанов
Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Бесконечное начало», «Ночь ее откровений», «Двое в лифте, не считая текилы», «Авантюра», «Семейный переполох» и «Зинон. С приветом!»
В скором времени также должны выйти ленты «Пять минут тишины. Леса и реки» и «Отверженные» с Лифановым.
