Работа на Украине, отказ от брака, мнение об СВО: как живет Никита Панфилов

Актер Никита Панфилов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему не ездит в Крым?

Чем известен Панфилов

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ.

Актер снимался в картинах «Адъютанты любви», «Мачеха», «Путейцы», «Однажды будет любовь», «Сладкая жизнь», «Мажор», «Лондонград. Знай наших», «Как я стал русским», «Пес», «Салют-7», «Борец», «Лихач», «Дельфин», «Грозный», «Акушер», «Папаши» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 60 работ.

Что известно о личной жизни Панфилова

Первой женой Никиты Панфилова была коллега Вера Бабенко. После расставания он обвинил экс-супругу в измене.

В 2010 году артист женился на Ладе Поярковой, которая работала администратором передачи «Армейский магазин» и набирала участников для проекта. В 2013 году у них родился сын Добрыня, но в 2015 году супруги развелись. По словам Панфилова, это случилось из-за того, что он узнал об измене жены.

Никита Панфилов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 2017 году актер узаконил отношения со стоматологом Ксенией Соколовой. Спустя год у супругов родилась дочь Аврора. В 2024 году Панфилов и Соколова развелись.

Недавно артист заявил, что полностью разочаровался в институте брака. По его мнению, такой формат отношений является настоящим «злом».

«Брак — это зло. Надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду», — сказал он Woman.ru.

Панфилов добавил, что больше не планирует официально регистрировать отношения.

Почему Панфилов не ездит в Крым, что он говорил об СВО

Никита Панфилов не высказывал свое мнение о спецоперации, так как не комментирует политические темы.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — объяснял артист.

В 2019 году Панфилов уточнял, что отказался от посещения Крыма, для того чтобы не лишиться роли в сериале «Пес», который снимала украинская телекомпания.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — пояснил он.

Также Панфилов жаловался на трудности, связанные с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, но после ввода ограничений дорога стала отнимать у него пять часов.

Съемки «Пса» продолжались до 2021 года, после этого проект был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.

Никита Панфилов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Панфилов

Никита Панфилов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Физики».

В 2025 году вышел сериал «Положение вещей» с участием актера. Также в скором времени можно будет увидеть проекты «Огонь», «Лысый нянь», «Лепила» и «Коп-звезда» с Панфиловым.

