15 сентября 2025 в 18:07

Составлен список артистов, которым Пугачева помешала стать известными

Алла Пугачева

Некоторые российские исполнители рассказали о негативном влиянии народной артистки СССР Аллы Пугачевой на их карьеру. Кому она могла помешать стать известными?

Певец Игорь Наджиев считает Аллу Пугачеву виновной в закате своей карьеры. По его словам, он попал «в немилость» Примадонны после выступления на конкурсе «Ялта-Москва-транзит» в 1994 году из-за внешнего сходства с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

«Какую-то нервозность я уже ощутил, когда Алла Борисовна и Филипп только пришли на конкурс. Позже „добрые люди“ передали мне фразу, которую Алла Борисовна сказала в одной из гримерок: „На эстраде один принц. И другому не бывать!“» — делился он.

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов утверждает, что не получил всенародной любви из-за непростых отношений с Пугачевой. По его словам, она в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору.

«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. Она платила им зарплату, а они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», — поделился певец.

Исполнительница Лики Стар считает, что могла бы прославиться в 90-е, если бы не Пугачева. По словам певицы, коллега помешала ее популярности из-за интрижки с музыкантом Владимиром Пресняковым, который на тот момент был женат на дочери Примадонны — заслуженной артистке РФ Кристине Орбакайте.

«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. Володя, как трусливый котенок, сказал мне „прощай“. А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах», — рассказывала Стар в интервью Светлане Бондарчук.

Лика Стар Лика Стар Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пугачева также может быть причастна к краху карьеры певицы Валентины Легкоступовой, известной по исполнению песни «Ягода-малина». По словам музыкального критика Сергея Соседова, артистки не поделили композицию Раймонда Паулса и Ильи Резника.

«Легкоступова считала, что Пугачева перекрыла ей дорогу на эстраду. Дело в том, что Валя спела две песни Раймонда Паулса, которые были специально написаны для Пугачевой: „Двое“ и „Край, пронзительно любимый“», — уточнил он.

Вдова поэта-песенника Николая Зиновьева актриса Елена Борзова рассказала, что Пугачева благодаря своим связям смогла испортить карьеру певице Аиде Ведищевой, которая получила всесоюзную известность, спев «Песенку о медведях» в фильме «Кавказская пленница». Позднее артистку перестали указывать в титрах и звать на телевидение, а 80-х годах она уехала в США.

«Пугачева отодвинула многих певиц, которые не хуже ее пели. Аиду Ведищеву, в частности. <…> То есть не только Ведищеву Пугачева „закопала“, были и другие разные певицы. Ну, Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее», — сообщила Борзова.

