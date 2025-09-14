Отказ платить алименты, приговор на Украине: как живет Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский вернулся к роли Кузи в продолжении сериала «Универ». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, за что его приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине?

Чем известен Гогунский

Виталий Гогунский родился 14 июля 1978 года в Кременчуге. Окончил механико-технологический факультет Одесского государственного политехнического университета по специальности «инженер-технолог машиностроения» и актерский факультет ВГИКа. С 2001 года проживает в Москве.

Гогунский дебютировал в кино в 2004 году в комедии «Прощайте, доктор Фрейд!». Наибольшую известность актеру принес сериал «Универ», где он сыграл роль Эдуарда Кузьмина (Кузи). Всего в его фильмографии около 20 работ, включая ленты «Бармен», «Специалист», «Иван Васильевич меняет все!» и другие.

Съемки в кино артист совмещает с музыкальной карьерой — он пишет песни и выступает под сценическим псевдонимом ViGO.

Что известно о личной жизни Гогунского

Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко, которая в 2010 году родила ему дочь Милану. Сейчас девочка известна как певица и блогер Milana Star. Отношения пары прекратились в 2013 году, тогда же актер женился на Анне Жюсталь, но спустя два года супруги развелись.

В 2017 году Гогунский вновь сошелся с Маирко и женился на ней. В 2019 году пара объявила о расставании. Артист признавался, что не платит алименты бывшей жене.

Виталий Гогунский и его супруга Ирина Маирко с детьми Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — объяснил свою позицию Гогунский в интервью Алене Жигаловой.

Дочь Гогунского утверждает, что отец не помогал ей в развитии карьеры. На днях 15-летняя Milana Star рассказала в соцсетях, что купила себе Mercedes-Benz V-класса. Стоимость такого автомобиля составляет около 13 млн рублей.

В августе артист признался, что в его жизни появилась новая муза. Он уточнил, что девушка сама связалась с ним после его интервью со скандальными высказываниями о девушках. Тогда Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

«Сейчас у меня появилась муза. Умная девушка сразу нашла возможность встретиться со мной и показать, что женщина всегда в хорошем настроении перед тем, кто для нее в приоритете», — отметил он.

За что Гогунского осудили на Украине

В июне 2024 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Виталия Гогунского за публичную поддержку РФ. В июле текущего года Винницкий городской суд заочно приговорил актера к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Гогунского и взыскать с него в пользу Украины $380 в качестве расходов за проведенную экспертизу.

Гогунский поддерживает проведение спецоперации. Актер посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники СВО, а также давал концерты в поддержку военнослужащих.

Артист не был на Украине с 2014 года. Его мать проживает в России, а отец остался на родине. По словам Гогунского, его родственник стал «жертвой информационной пропаганды».

Виталий Гогунский выступает на праздничном концерте в честь Дня Республики Татарстан Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Чем сейчас занимается Гогунский

Виталий Гогунский в 47 лет продолжает творческую деятельность.

На днях с ним состоялась премьера второго сезона сериала «Универ. Молодые». Также актер задействован в съемках лент «Кузя. Путь к успеху» и «Универ. 15 лет спустя».

