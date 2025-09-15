Добровольская, слова об Украине, внебрачный сын: как живет Ярослав Бойко

Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли о проведении спецоперации?

Чем известен Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, но ушел из него спустя несколько лет, поскольку там преподавали на украинском языке, который он почти не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ.

Бойко снимался в картинах «Чистый понедельник», «В августе 44-го», «Небо. Самолет. Девушка», «Радости и печали маленького города», «Всегда говори „всегда“», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «В шаге от рая», «Старая развалина», «С небес на землю», «Всем по 50», «Акушерка. Побочный эффект» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Бойко

В 1998 году Ярослав Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. Она родила актеру двоих детей — сына Максима и дочку Эмилию.

В 2001 году на съемках картины «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна. Тогда Ходоркайте простила Бойко измену, однако в 2022 году супруги развелись.

Добровольская умерла 10 января 2025 года от острой сердечной недостаточности на фоне рака желудка. Бойко на ее похороны не пришел, но на траурном мероприятии был замечен их общий сын.

Ярослав Бойко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, но на протяжении многих лет живет в России, поэтому считает себя русским. Он отмечал, что на Украине его давно воспринимают как чужого.

«Приезжаю туда: „О, москаль приехал“. В Москве: „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — рассказывал Бойко KP.RU.

Свою маму актер тоже перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — говорил он в 2015 году.

Свое мнение о проведении спецоперации Бойко не высказывал.

Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Снежный вальс» и «Трое на качелях».

Ближайших кинопремьер с участием артиста не запланировано.

