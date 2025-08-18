Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:23

Популярная российская актриса вышла замуж

Актриса Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Врубеля

Анна Цуканова-Котт Анна Цуканова-Котт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз, за продюсера Михаила Врубеля. Артистка рассказала в своем Telegram-канале, что свадьба прошла скромно.

Свадьба была камерная, только для нас двоих, — подчеркнула Цуканова-Котт.

Она также подробно рассказала о выборе свадебного платья, которое купила в первом же салоне. Знаменитость зашла в магазин и примерила несколько платьев. Ей понравилось третье, после чего Цуканова-Котт сразу же приобрела наряд.

Я немедленно его купила, и на этом закончилась пытка выбора «того самого платья». В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели, — добавила актриса.

Ранее актер Павел Деревянко сыграл свадьбу со своей девушкой Зоей Фуць. Пара обменялась торжественными клятвами в ЗАГСе Барвихи.

Также рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) сообщил о рождении ребенка от возлюбленной Валентины Ивановой. Пара назвала дочь Эммой. Отмечается, что это первый ребенок модели, сам же 41-летний музыкант стал отцом в третий раз. У него также есть дочь Алиса и сын Ратмир.

актрисы
свадьбы
продюсеры
платья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе
Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника
«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-нардеп о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.