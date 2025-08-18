Популярная российская актриса вышла замуж

Российская актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз, за продюсера Михаила Врубеля. Артистка рассказала в своем Telegram-канале, что свадьба прошла скромно.

Свадьба была камерная, только для нас двоих, — подчеркнула Цуканова-Котт.

Она также подробно рассказала о выборе свадебного платья, которое купила в первом же салоне. Знаменитость зашла в магазин и примерила несколько платьев. Ей понравилось третье, после чего Цуканова-Котт сразу же приобрела наряд.

Я немедленно его купила, и на этом закончилась пытка выбора «того самого платья». В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели, — добавила актриса.

