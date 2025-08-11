Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной Валентиной Ивановой. По его словам, девочку, появившуюся на свет 2 августа, назвали Эммой.

Отмечается, что это первый ребенок модели, а вот 41-летний музыкант стал отцом в третий раз. До этого он состоял в отношениях с моделью Аленой Шишковой, от которой появилась на свет его первая дочь Алиса. Затем у Тимати был роман с блогером Анастасией Решетовой. Она подарила ему сына Ратмира.

Ранее казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) принял решение отменить свои ближайшие концерты по причине ухудшения состояния здоровья новорожденной дочери. Речь идет о выступлениях в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алма-Ате, Актау и Астане. Артист объяснил, что ребенку провели операцию.

До этого пользователи соцсетей заподозрили Тимати в измене своей возлюбленной. Поводом стало появление снимков, на которых артист позирует с моделью Анастасией Аникиной. Известно, что девушка замужем за предпринимателем Романом Ураловичем, который является другом рэпера.