Известный рэпер отменил концерты из-за состояния новорожденной дочери

Казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) принял решение отменить свои ближайшие концерты по причине ухудшения состояния здоровья его новорожденной дочери. Артист в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объяснил, что ребенку провели операцию.

Мамедов сообщил, что выступления в пяти городах — Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алма-Ате, Актау и Астане — не состоятся. Концерты были запланированы на период с 8 по 23 августа.

Он объяснил, что его дочь находится в критическом состоянии после проведенной операции и, несмотря на все усилия, ему не удастся выйти на сцену. Рэпер также отметил, что его жене требуется поддержка в этот непростой период, и призвал поклонников помолиться за здоровье детей.

