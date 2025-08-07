Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:06

Известный рэпер отменил концерты из-за состояния новорожденной дочери

Рэпер Jah Khalib отменил ближайшие концерты из-за здоровья новорожденной дочери

Певец и продюсер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) Певец и продюсер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) принял решение отменить свои ближайшие концерты по причине ухудшения состояния здоровья его новорожденной дочери. Артист в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объяснил, что ребенку провели операцию.

Мамедов сообщил, что выступления в пяти городах — Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алма-Ате, Актау и Астане — не состоятся. Концерты были запланированы на период с 8 по 23 августа.

Он объяснил, что его дочь находится в критическом состоянии после проведенной операции и, несмотря на все усилия, ему не удастся выйти на сцену. Рэпер также отметил, что его жене требуется поддержка в этот непростой период, и призвал поклонников помолиться за здоровье детей.

Ранее российский предприниматель Игорь Рыбаков не смог приобрести права на альбом «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Сам бизнесмен сообщил, что причина заключается в решении владельца лейбла «Монолит Рекордс».

В Москве мировой суд постановил взыскать с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) долг по платежам за капремонт. При этом сумма, о которой идет речь, не раскрывается.

рэперы
Казахстан
концерты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.