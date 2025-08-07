Первый альбом Гуфа «Город дорог» не разрешили удалить из Сети

Первый альбом Гуфа «Город дорог» не разрешили удалить из Сети Бизнесмен Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог» из-за отказа лейбла

Российский предприниматель Игорь Рыбаков не смог приобрести права на альбом «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщил сам бизнесмен в прямом эфире проекта «Центральный канал» в VK Видео. По его словам, причина заключается в отказе владельца лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина.

Я захотел купить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок. Я вошел в сделку с Антоном Прониным, но когда я с ним поделился, что удалю «Город дорог», он резко сказал «нет», — рассказал Рыбаков.

Предприниматель выразил недоумение, почему сам Гуф не выкупает свои права у лейбла. Он отметил, что Пронин уже 20 лет зарабатывает огромные деньги за прослушивания песен, при том что сам Долматов сейчас собирает солд-аут-концерты.

По данным СМИ, сумма сделки могла составить 95 млн рублей. Рыбаков отметил, что теперь направит эти средства на поддержку одаренных детей в физтехшколу-пансион. Бизнесмен объяснял свое желание удалить альбом стремлением исключить романтизацию криминального образа жизни среди молодежи.

Права на дебютный альбом Гуфа с 2007 года принадлежат лейблу «Монолит Рекордс». Контракт был подписан первыми менеджерами музыканта с Прониным.

Ранее стало известно, что песня «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа, Басты (Ноггано) и АК-47 стала недоступна на площадке «Яндекс Музыка». Трек заблокировали по требованию Роскомнадзора.