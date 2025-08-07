Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 00:12

Первый альбом Гуфа «Город дорог» не разрешили удалить из Сети

Бизнесмен Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог» из-за отказа лейбла

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Валерий Лукьянов/PhotoXPress.ru/legion-media.ru

Российский предприниматель Игорь Рыбаков не смог приобрести права на альбом «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщил сам бизнесмен в прямом эфире проекта «Центральный канал» в VK Видео. По его словам, причина заключается в отказе владельца лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина.

Я захотел купить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок. Я вошел в сделку с Антоном Прониным, но когда я с ним поделился, что удалю «Город дорог», он резко сказал «нет», — рассказал Рыбаков.

Предприниматель выразил недоумение, почему сам Гуф не выкупает свои права у лейбла. Он отметил, что Пронин уже 20 лет зарабатывает огромные деньги за прослушивания песен, при том что сам Долматов сейчас собирает солд-аут-концерты.

По данным СМИ, сумма сделки могла составить 95 млн рублей. Рыбаков отметил, что теперь направит эти средства на поддержку одаренных детей в физтехшколу-пансион. Бизнесмен объяснял свое желание удалить альбом стремлением исключить романтизацию криминального образа жизни среди молодежи.

Права на дебютный альбом Гуфа с 2007 года принадлежат лейблу «Монолит Рекордс». Контракт был подписан первыми менеджерами музыканта с Прониным.

Ранее стало известно, что песня «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа, Басты (Ноггано) и АК-47 стала недоступна на площадке «Яндекс Музыка». Трек заблокировали по требованию Роскомнадзора.

Гуф
альбомы
права
лейбл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.