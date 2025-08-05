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05 августа 2025 в 21:18

Глава ФПБК призвал создать комиссию по культуре после запрета трека Гуфа

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

России необходима комиссия по культуре, которая бы отслеживала ситуацию на эстраде, заявил NEWS.ru Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он выразил мнение, что с этими задачами должно работать Министерство культуры. Однако, по мнению Бородина, оно не справляется.

Деятельность на эстраде должно контролировать Министерство культуры, только я не вижу плодов их работы. Все делают за них общественники, которые акцентируют внимание на той или иной проблеме на концертах певцов или с их репертуаром. Поэтому считаю, что нам нужен не надзорный орган, как в СССР, а комиссия по проблемам культуры, куда бы вошли общественники в том числе и которая бы отслеживала по факту, что происходит с творчеством звезд и самими звездами, — сказал глава ФПБК.

Бородин считает, что оценка деятельности артистов не должна превращаться в охоту на ведьм. Он назвал «перегибом» ситуацию в Набережных Челнах, когда на фестивале чиновники запретили петь хит Цоя «Пачка сигарет».

Не нужно запрещать все песни, где упоминается сигарета или есть строчки про алкоголь. Но здесь смотря в каком ключе. Если это откровенная пропаганда — «пейте, а главное, больше, и будет вам хорошо», — тогда эта песня может подлежать цензуре. Важно не только то, что в творческом портфеле самого артиста, но и как он себя позиционирует. Например, Глюкоза поет нормальные песни, но выходит на сцену под веществами и неадекватно себя ведет. Разве можно разрешать ее выступление? — задается вопросом глава ФПБК.

Бородин заявил, что запретил бы не просто треки рэпера Гуфа (Алексей Долматов), но и самого Гуфа, поскольку, по мнению главы ФПБК, его нельзя считать артистом, на которого может равняться наша молодежь.

Таких артистов, как Гуф, я бы вообще запретил. Я его и за артиста не считаю. Он и поет о наркотиках, и открыто признается, что их употребляет, своим имиджем подталкивая молодое поколение повторять за ним. Вспомните Пашу Техника. На его похороны пришла молодежь, и все были под веществами. Потому что их «гуру» это пропагандировал, — отметил Виталий Бородин.

Ранее стало известно, что песня «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа, Басты (Ноггано) и АК-47 стала недоступна на площадке «Яндекс Музыка». В этом убедился корреспондент NEWS.ru. Трек заблокировали по требованию Роскомнадзора.

Виталий Бородин
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Баста
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