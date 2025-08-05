Глава ФПБК призвал создать комиссию по культуре после запрета трека Гуфа

России необходима комиссия по культуре, которая бы отслеживала ситуацию на эстраде, заявил NEWS.ru Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он выразил мнение, что с этими задачами должно работать Министерство культуры. Однако, по мнению Бородина, оно не справляется.

Деятельность на эстраде должно контролировать Министерство культуры, только я не вижу плодов их работы. Все делают за них общественники, которые акцентируют внимание на той или иной проблеме на концертах певцов или с их репертуаром. Поэтому считаю, что нам нужен не надзорный орган, как в СССР, а комиссия по проблемам культуры, куда бы вошли общественники в том числе и которая бы отслеживала по факту, что происходит с творчеством звезд и самими звездами, — сказал глава ФПБК.

Бородин считает, что оценка деятельности артистов не должна превращаться в охоту на ведьм. Он назвал «перегибом» ситуацию в Набережных Челнах, когда на фестивале чиновники запретили петь хит Цоя «Пачка сигарет».

Не нужно запрещать все песни, где упоминается сигарета или есть строчки про алкоголь. Но здесь смотря в каком ключе. Если это откровенная пропаганда — «пейте, а главное, больше, и будет вам хорошо», — тогда эта песня может подлежать цензуре. Важно не только то, что в творческом портфеле самого артиста, но и как он себя позиционирует. Например, Глюкоза поет нормальные песни, но выходит на сцену под веществами и неадекватно себя ведет. Разве можно разрешать ее выступление? — задается вопросом глава ФПБК.

Бородин заявил, что запретил бы не просто треки рэпера Гуфа (Алексей Долматов), но и самого Гуфа, поскольку, по мнению главы ФПБК, его нельзя считать артистом, на которого может равняться наша молодежь.

Таких артистов, как Гуф, я бы вообще запретил. Я его и за артиста не считаю. Он и поет о наркотиках, и открыто признается, что их употребляет, своим имиджем подталкивая молодое поколение повторять за ним. Вспомните Пашу Техника. На его похороны пришла молодежь, и все были под веществами. Потому что их «гуру» это пропагандировал, — отметил Виталий Бородин.

Ранее стало известно, что песня «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа, Басты (Ноггано) и АК-47 стала недоступна на площадке «Яндекс Музыка». В этом убедился корреспондент NEWS.ru. Трек заблокировали по требованию Роскомнадзора.