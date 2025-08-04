Песня рэпера Гуфа стала недоступна в «Яндекс Музыке»

Песня «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа, Басты (Ноггано) и АК-47 стала недоступна на площадке «Яндекс Музыка», убедился корреспондент NEWS.ru. Трек заблокировали по требованию Роскомнадзора.

Трек недоступен по требованию Роскомнадзора, поэтому его не получится послушать или скачать, — сказано в сообщении при попытке включить песню.

Ранее права на альбом с этим треком под названием «Город дорог» выкупил миллиардер Игорь Рыбаков. Сделка обошлась Рыбакову в 95 млн рублей. Гендиректор и продюсер лейбла «Монолит Рекордс» Антон Пронин объяснил продажу желанием зафиксировать прибыль и поддержать реабилитационный центр, где проходят лечение наркозависимые люди. По его словам, альбом приносил стабильный доход в размере 5–6 млн рублей в год.

Рыбаков, комментируя приобретение первого альбома Гуфа, заявил, что удалит его со всех площадок. Он назвал такое решение подарком для россиян и пояснил, что в конце нулевых годов слушал много композиций и в итоге чуть не лишился семьи и бизнеса.