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31 июля 2025 в 15:12

«Мой подарок»: бизнесмен рассказал, что сделает с выкупленным альбомом Гуфа

Бизнесмен Рыбаков заявил, что удалит выкупленный альбом Гуфа «Город дорог»

Рэпер Гуф Рэпер Гуф Фото: Социальные сети

Предприниматель Игорь Рыбаков рассказал NEWS.ru, что удалит первый альбом рэпера Гуфа «Город дорог». Он назвал такое решение подарком и пояснил, что в конце нулевых годов слушал много композиции и в итоге чуть не лишился семьи и бизнеса.

Я удалю «Город Дорог» со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям, — сказал он.

Ранее стало известно, что Рыбаков выкупил права на «Город дорог». Сделка с гендиректором и продюсером лейбла «Монолит Рекордс» Антоном Прониным обошлась в 95 млн рублей.

До этого стало известно, что после смерти фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна интерес российских читателей к его автобиографии вырос в 17 раз. Спрос на книгу подскочил вскоре после новости о кончине музыканта.

Кроме того, пальто с граффити-принтом и черную сетчатую куртку рок-исполнителя выставят на торги. Эти и другие лоты с личными вещами музыканта, включая сценические костюмы и подписанные гитары, представил аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Аукцион, приуроченный к памяти фронтмена Black Sabbath, завершится 8 августа.

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