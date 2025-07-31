«Мой подарок»: бизнесмен рассказал, что сделает с выкупленным альбомом Гуфа

Предприниматель Игорь Рыбаков рассказал NEWS.ru, что удалит первый альбом рэпера Гуфа «Город дорог». Он назвал такое решение подарком и пояснил, что в конце нулевых годов слушал много композиции и в итоге чуть не лишился семьи и бизнеса.
Я удалю «Город Дорог» со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям, — сказал он.
Ранее стало известно, что Рыбаков выкупил права на «Город дорог». Сделка с гендиректором и продюсером лейбла «Монолит Рекордс» Антоном Прониным обошлась в 95 млн рублей.
До этого стало известно, что после смерти фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна интерес российских читателей к его автобиографии вырос в 17 раз. Спрос на книгу подскочил вскоре после новости о кончине музыканта.
Кроме того, пальто с граффити-принтом и черную сетчатую куртку рок-исполнителя выставят на торги. Эти и другие лоты с личными вещами музыканта, включая сценические костюмы и подписанные гитары, представил аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Аукцион, приуроченный к памяти фронтмена Black Sabbath, завершится 8 августа.