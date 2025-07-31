«Мой подарок»: бизнесмен рассказал, что сделает с выкупленным альбомом Гуфа Бизнесмен Рыбаков заявил, что удалит выкупленный альбом Гуфа «Город дорог»

Предприниматель Игорь Рыбаков рассказал NEWS.ru, что удалит первый альбом рэпера Гуфа «Город дорог». Он назвал такое решение подарком и пояснил, что в конце нулевых годов слушал много композиции и в итоге чуть не лишился семьи и бизнеса.

Я удалю «Город Дорог» со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям, — сказал он.

Ранее стало известно, что Рыбаков выкупил права на «Город дорог». Сделка с гендиректором и продюсером лейбла «Монолит Рекордс» Антоном Прониным обошлась в 95 млн рублей.

До этого стало известно, что после смерти фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна интерес российских читателей к его автобиографии вырос в 17 раз. Спрос на книгу подскочил вскоре после новости о кончине музыканта.

Кроме того, пальто с граффити-принтом и черную сетчатую куртку рок-исполнителя выставят на торги. Эти и другие лоты с личными вещами музыканта, включая сценические костюмы и подписанные гитары, представил аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Аукцион, приуроченный к памяти фронтмена Black Sabbath, завершится 8 августа.