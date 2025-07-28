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28 июля 2025 в 14:10

Россияне ринулись скупать автобиографию Оззи Осборна

В России спрос на мемуары Оззи Осборна вырос в 17 раз

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

После смерти фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна резко вырос интерес российских читателей к его автобиографии «Оззи. Без цензуры», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу магазина «Читай-город». Спрос на книгу музыканта увеличился в 17 раз.

22 июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография «Оззи. Без цензуры», и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями), — отметили в компании.

Британский музыкант скончался в возрасте 76 лет. Его супруга Шэрон в феврале призналась, что здоровье артиста сильно ухудшилось. Осборн даже перестал самостоятельно передвигаться из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Ранее стало известно, что пальто с граффити-принтом и черную сетчатую куртку Оззи Осборна выставят на торги. Эти и другие лоты с личными вещами музыканта, включая сценические костюмы и подписанные гитары, представил аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Аукцион, приуроченный к памяти фронтмена Black Sabbath, завершится 8 августа.

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Оззи Осборн
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