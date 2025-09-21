«Интервидение», тайная свадьба, дом в США: как живет певец Алексей Воробьев

Певец Алексей Воробьев прославился как автор песен «Сумасшедшая» и «Я тебя люблю». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артиста, что его связывает с США?

Чем известен Воробьев

Алексей Воробьев родился 19 января 1988 года в Туле. На родине окончил музыкальный колледж, позднее переехал в Москву и поступил в Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства имени Гнесиных.

В 2011 году Воробьев представлял Россию на Евровидении с песней Get You в Дюссельдорфе, где занял 16-е место. Затем подписал контракт с голливудским продюсером Red One и выпустил несколько альбомов. Наиболее известные песни артиста: «Сумасшедшая», «Самая красивая», «Больше чем любовь» и другие. В 2016 году принимал участие в шоу «Холостяк».

Музыкальную карьеру артист совмещает со съемками в кино. В его фильмографии на настоящий момент более 60 работ, включая ленты «Мечты Алисы», «Деффчонки», «Три мушкетера», «Шуберт», «Небриллиантовая рука» и другие.

Что известно о личной жизни Воробьева

Алексей Воробьев признавался, что у него было много романтических отношений, в том числе с певицей Викторией Дайнеко.

«Слишком много. Не считаю это своей заслугой и не кичусь. В каждую девушку, которую познал, путешествуя по миру, влюблялся искренне. Цифра не приносит счастья. Если рядом нет родной души, то количеством прекрасных тел пустоту внутри не заполнишь», — говорил он.

В 2022 году в СМИ появились слухи о внебрачном ребенке Воробьева, якобы продюсер Татьяна Шелл родила от него сына, которого назвали Адамом. Девушка рассказала, что у них с артистом был продолжительный роман, но они расстались. Певец информацию о ребенке не подтверждал.

Аида Гарифуллина Фото: Социальные сети

В апреле 2025 года Воробьев женился на заслуженной артистке России, оперной певице Аиде Гарифуллиной, у которой есть дочь Оливия 2016 года рождения. Пара первое время скрывала свой брак, но в августе рассекретила отношения. По словам певца, перемены в его жизни произошли после того, как он написал книгу стихов.

«Насколько мистически сложилась история после того, как я это написал. У меня теперь есть ребенок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась. Я сам вообще не верю, насколько я счастливый человек», — сказал он.

Что известно о здоровье Воробьева

В 2012 году Алексей Воробьев получил травму головы во время съемок, а на следующий год попал в ДТП, после которого пережил инсульт. Его тело было частично парализовано, восстановление заняло несколько месяцев.

«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Я научился с этим жить и адаптировался к тому, как работает теперь мое тело. Так что я иногда как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы», — делился он.

Чем сейчас занимается Воробьев

Алексей Воробьев продолжает творческую деятельность. Накануне, 20 сентября, он вместе с супругой Аидой Гарифуллиной выступил ведущим музыкального конкурса «Интервидение», состоявшегося в Москве. Также с ним в 2025 году состоялись премьеры фильмов «Больше чем футбол» и «Сказки темного леса. Ворожея».

Артист много лет живет на две страны — Россию и США. У него есть недвижимость в Лос-Анджелесе. В 2025 году, когда там вспыхнули пожары, исполнитель вел прямой репортаж с места событий в соцсетях.

Читайте также:

Уход из шоу, алкоголь, резкое похудение: как живет актер Михаил Стогниенко

Бурные ливни и холодрыга до -5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская