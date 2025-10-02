Теща Воробьева трогательно поздравила дочь и не забыла о зяте Мать Аиды Гарифуллиной обратилась к дочери в 38-й день рождения

Мама оперной певицы Аиды Гарифуллиной Ляйля публично поздравила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свою дочь с 38-летием. В публикации она поблагодарила судьбу за подарок в виде дочери. Также женщина отметила аккаунт своего зятя, 37-летнего Алексея Воробьева.

Пусть за кулисами твоей жизни всегда будут те, кто любит тебя по-настоящему, пусть овации в твою честь никогда не смолкают, а сердце найдет ту самую единственную тихую гавань, где можно быть просто счастливой женщиной, — сказано в публикации.

Ранее Воробьев показал поклонникам, как проводит время с девятилетней дочерью Гарифуллиной. На видео певец, одетый в бордовую рубашку, сидит перед зеркалом. В это время Оливия пытается сделать Воробьеву прическу при помощи фена и расчески.

До этого артист заявил, что скрывал свадьбу, потому что не хотел пускать в семейное счастье посторонних. Торжество состоялось в апреле 2025 года. Ранее актер и певец попал в скандал из-за высказывания о том, что женщинам якобы нужен макияж для компенсации их неполноценности и неуверенности.