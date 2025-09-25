Воробьев показал, как проводит время с дочерью жены Воробьев поделился видео с 9-летней дочерью Гарифуллиной

Исполнитель Алексей Воробьев показал поклонникам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как проводит время с девятилетней дочерью своей жены, оперной певицы Аиды Гарифуллиной. На видео певец, одетый в бордовую рубашку, сидит перед зеркалом. В это время Оливия пытается сделать Воробьеву прическу при помощи фена и расчески.

Вы спрашиваете, кто мой стилист?! А кто делает вам прическу по утрам? — написал артист.

Подписчики восхитились умениями девочки и отметили, что она хорошо справляется с задачей. Кто-то из поклонников написал, что пересмотрел видео несколько раз.

Ранее Гарифуллина опубликовала в социальных сетях фото со своим мужем Воробьевым. Один из подписчиков назвал супругов «горячей парочкой», а другому понравился их внешний вид. Певица предпочла зеленое платье, а ее муж облачился в костюм.

До этого Гарифуллина впервые опубликовала фотографии, сделанные в день их бракосочетания. Снимки стали частью ее концертной программы в Большом театре. После того как выступление завершилось, Воробьев поднялся на сцену и преклонил колено перед своей женой.