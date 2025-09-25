Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 19:32

Воробьев показал, как проводит время с дочерью жены

Воробьев поделился видео с 9-летней дочерью Гарифуллиной

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Исполнитель Алексей Воробьев показал поклонникам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как проводит время с девятилетней дочерью своей жены, оперной певицы Аиды Гарифуллиной. На видео певец, одетый в бордовую рубашку, сидит перед зеркалом. В это время Оливия пытается сделать Воробьеву прическу при помощи фена и расчески.

Вы спрашиваете, кто мой стилист?! А кто делает вам прическу по утрам? — написал артист.

Подписчики восхитились умениями девочки и отметили, что она хорошо справляется с задачей. Кто-то из поклонников написал, что пересмотрел видео несколько раз.

Ранее Гарифуллина опубликовала в социальных сетях фото со своим мужем Воробьевым. Один из подписчиков назвал супругов «горячей парочкой», а другому понравился их внешний вид. Певица предпочла зеленое платье, а ее муж облачился в костюм.

До этого Гарифуллина впервые опубликовала фотографии, сделанные в день их бракосочетания. Снимки стали частью ее концертной программы в Большом театре. После того как выступление завершилось, Воробьев поднялся на сцену и преклонил колено перед своей женой.

певцы
соцсети
видео
Алексей Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.