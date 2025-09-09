Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 17:18

Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом

Певица Гарифуллина представила свадебные фото с Алексеем Воробьевым

Аида Гарифуллина Аида Гарифуллина Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Оперная певица Аида Гарифуллина, супруга популярного певца Алексея Воробьева, впервые продемонстрировала фотографии, сделанные в день их свадьбы, сообщает Super.ru. Она показала эти кадры во время своего выступления в Большом театре. Фотографии стали частью концертной программы.

После того как концерт завершился, Алексей Воробьев поднялся на сцену. Он преклонил колено перед своей женой.

Ранее Алексей Воробьев был замечен на публике вместе со своей супругой. Их увидели в кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера фильма «Больше чем футбол» с Воробьевым в главной роли. Однако пара не появилась вместе на красной дорожке. Также артист представил свою кинодочь, юную актрису Адель Гудаускас. Знаменитость отметил, что впервые исполнил роль отца.

До этого Алексей Воробьев поделился со своими подписчиками фотографией со свадьбы. На снимке видна женская рука, лежащая на мужской. На безымянных пальцах можно разглядеть обручальные кольца. Помимо этого, в кадре также присутствует свадебный букет.

опера
Алексей Воробьев
звезды
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
На Украине разворачивают тотальную национализацию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.