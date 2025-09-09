Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом

Оперная певица Аида Гарифуллина, супруга популярного певца Алексея Воробьева, впервые продемонстрировала фотографии, сделанные в день их свадьбы, сообщает Super.ru. Она показала эти кадры во время своего выступления в Большом театре. Фотографии стали частью концертной программы.

После того как концерт завершился, Алексей Воробьев поднялся на сцену. Он преклонил колено перед своей женой.

Ранее Алексей Воробьев был замечен на публике вместе со своей супругой. Их увидели в кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера фильма «Больше чем футбол» с Воробьевым в главной роли. Однако пара не появилась вместе на красной дорожке. Также артист представил свою кинодочь, юную актрису Адель Гудаускас. Знаменитость отметил, что впервые исполнил роль отца.

До этого Алексей Воробьев поделился со своими подписчиками фотографией со свадьбы. На снимке видна женская рука, лежащая на мужской. На безымянных пальцах можно разглядеть обручальные кольца. Помимо этого, в кадре также присутствует свадебный букет.