В Британии заявили об истерике жены Зеленского из-за выступления Нетребко

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась решением Королевского оперного театра в Лондоне, который выдал российской оперной певице Анне Нетребко разрешение на выступление, сообщает The Telegraph. По информации издания, решение Королевской оперы поддержать Нетребко фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту артистов из РФ.

По словам британских журналистов, Нетребко считают величайшим сопрано в мире. Она исполняет главную партию в опере Джакомо Пуччини «Тоска» и планирует вернуться в Ковент-Гарден в этом году для участия в опере «Турандот». Отмечается, что осуждение Зеленской не получило поддержки, а Королевский балет и Королевская опера выступили в защиту своего решения.

Ранее сообщалось, что жена президента США Дональда Трампа Мелания провела встречу с Зеленской в рамках сессии Генассамблеи ООН. Причем до этого пресса со ссылкой на старшего советника первой леди США писала, что Мелания отказалась от беседы с супругой украинского лидера. Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что именно Трамп мог посоветовать своей жене не встречаться с Зеленской.