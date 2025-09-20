Уход из шоу, алкоголь, резкое похудение: как живет актер Михаил Стогниенко

Юморист Михаил Стогниенко прославился как игрок КВН и участник шоу «Однажды в России». Что известно о его карьере и личной жизни?

Чем известен Стогниенко

Михаил Стогниенко родился 3 февраля 1985 года в Красноярске, окончил Красноярский педагогический университет им. В. П. Астафьева. Во время учебы присоединился к вузовской команде КВН «ВИАсиПЕД», позднее возглавил сборную «Плохая компания», которая в 2011 году стала чемпионом Центральной лиги КВН, а в 2013 году — выступала в Высшей лиге.

В 2016 году Стогниенко стал участником скетч-шоу «Однажды в России», которое принесло ему известность. Также юморист снимался в фильмах «Галустян+», «СамоИрония судьбы!», «Иван Васильевич меняет все!» и телепроектах «Новые звезды в Африке», «Хочу перемен» и «Сокровища императора».

Стогниенко состоит в браке с участницей кемеровской команды КВН «Все серьезно» Ксенией Хрипливец. Предложение руки и сердца юморист сделал возлюбленной со сцены во время выпуска одного из шоу «Однажды в России» в 2017 году.

Что известно о похудении Стогниенко

Михаил Стогниенко в 2023 году сбросил лишний вес. По словам артиста, на похудение он решился ради здоровья.

«Хочу обратиться ко всем, кто говорит, что „худоба тебе не идет“. Ребята, вы когда-нибудь весили 130 кг? Я вот весил. И ничего прикольного в этом нет. Тяжело это и по здоровью, и по самооценке. Так что разговоры об „идет/не идет“ тут неуместны», — отметил он.

Михаил Стогниенко Фото: Социальные сети

Юморист рассказал, что похудеть и удерживать вес ему помог отказ от спиртных напитков и некоторых продуктов.

«Охота пожить подольше и в добром здравии. Секрета или рецепта нет. У меня как вышло? Во-первых, полный отказ от алкоголя. Во-вторых, сдал анализы и выяснил, что все красное — нельзя. И мясо, и помидоры, и фрукты… В целом, конечно, можно, но если хочешь похудеть, то нет», — делился артист.

Чем сейчас занимается Стогниенко

Михаил Стогниенко продолжает творческую деятельность. Он снимается в шоу «Однажды в России», выступает на стендап-концертах, а также зарабатывает на записи видеопоздравлений для поклонников.

В сентябре на телеканале «Пятница» стартовало экстремальное реалити-шоу «Ставка на любовь», в котором Стогниенко принял участие вместе с супругой. Однако в третьем выпуске они проиграли испытание и ушли из шоу.

